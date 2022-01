LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe infecties stijgt bijna 80 procent in ons land - Carnaval in Rio grotendeels afgelast

Covid-19 tiert welig onder herten: “Dat kan het indijken van pandemie bemoeilij­ken”

In enkele Amerikaanse staten heeft het coronavirus zich onder wilde witstaartherten verspreid, zo is gebleken uit een onderzoek dat in het gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrijft ‘Nature’ is verschenen. En dat kan ertoe leiden dat het mogelijk moeilijker wordt om de pandemie achter ons te laten.

4 januari