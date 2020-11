LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen onder de 4.000 - Vandenbroucke: “Eerste vaccins kunnen al rond de jaarwisseling in ons land zijn”

VN-baas waarschuwt voor ernstige hongers­nood in Jemen

20 november De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, waarschuwt voor een ernstige voedselcrisis met miljoenen doden in het door de burgeroorlog verscheurde land Jemen. "Jemen is nu in dreigend gevaar voor de ergste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien", zei hij vrijdag en riep op tot onmiddellijke maatregelen.