LIVE. Gemiddeld aantal besmettingen stijgt minder snel in ons land - UZ Gent start vandaag toch niet met inenten ziekenhuispersoneel

Canada's premier Trudeau hoopt op frisse start met de VS onder Biden

15 januari De Canadese premier Justin Trudeau was het eerste staatshoofd dat Joe Biden in november feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning. Canada, een van de trouwste bondgenoten van de VS, hoopt de betrekkingen tussen beide landen nieuw leven in te blazen nadat de relatie onder Trump een kil dieptepunt bereikte.