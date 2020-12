LIVE. Geert Molenberghs: “Perimeter is nu niet aan de orde. We hopen het te doen met huidige maatregelen”

De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen, in vier provincies is er zelfs sprake van een lichte stijging. Enkel het gemiddeld aantal overlijdens daalt nog flink, zo bleek vrijdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Verschillende experts pleiten intussen voor nieuwe, strengere maatregelen, zoals het beperken van de verplaatsingen. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.