LIVE. Geert Molenberghs: “Kans op verspreiding Britse variant in scholen en woonzorgcentra is groot”

CEO Belfius krijgt forse kritiek na uitspraken over horeca: “Af en toe nood aan sanerings­golf, hebben we niet te veel cafés en restau­rants in België?”

18 januari Belfius-CEO Marc Raisière heeft met zijn uitlatingen in de pers over de financiële levensvatbaarheid van de horecasector forse kritiek geoogst van politici en horecafederaties. “Het spijt me dat dit het geval was, want het was geenszins mijn bedoeling een sector die ik respecteer te stigmatiseren of personen te kwetsen”, zo reageert hij maandag.