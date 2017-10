LIVE: Geens geeft uitleg over Bende van Nijvel 14u13

Minister van Justitie Koen Geens. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) geeft vandaag uitleg in de commissie Justitie over de Bende van Nijvel. Volg het hier live.

Afgelopen zondag hield minister Geens nog een spoedoverleg over het dossier met het voltallige collega van procureurs-generaal. Zaterdag werd het onderzoek naar de Bende van Nijvel nieuw leven ingeblazen nadat bekend was geraakt dat 'De Reus' twee jaar geleden heeft toegegeven dat hij lid was.