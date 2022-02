LIVE. Geen vliegende start voor boosterprik voor tieners - New York heft mondmaskerplicht in binnenruimtes op

Nog maar twee scholen gesloten omwille van corona, Weyts wil “op zijn minst in basisonder­wijs” mondmasker­plicht voor kinderen afschaffen

Het aantal scholen dat momenteel gesloten is omwille van de coronacrisis is gedaald van 102 twee weken geleden tot twee vandaag. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement na een vraag van Annabel Tavernier (N-VA). Dit dankzij de versoepelde quarantaineregels in het onderwijs. Weyts brak ook een lans voor het afschaffen van de mondmaskerplicht voor kinderen, zeker in het basisonderwijs.

19:47