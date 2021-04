LIVE. Geen stormloop op zelftesten - Halftijds afstandsonderwijs voor tweede en derde graad secundair blijft behouden

Alle scholen openen na de paasvakantie opnieuw de deuren. Voor de tweede en derde graad blijft het halftijds afstandsonderwijs wel behouden. Dat is vandaag beslist op het onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.