LIVE. Geen avondklok meer in Brussel na federale opheffing - “Vrouwen laten zich best voor de zesde maand van de zwangerschap vaccineren”

De Wever verdedigt zich in Antwerpse gemeente­raad: “Als blijkt dat El Kaouakibi ons heeft opgelicht, dan zijn we het slachtof­fer, niet de dader”

11:00 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft zich in een woelige gemeenteraad verdedigd in de zaak-El Kaouakibi. “Als blijkt dat El Kaouakibi ons effectief heeft opgelicht, dan zijn we het slachtoffer, niet de dader.”