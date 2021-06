LIVE. G7 zal miljard doses coronavaccin aan arme landen leveren

Onderbroek Bart De Wever tentoonge­steld in museum Amsterdam

10 juni Het jaar begon voor Bart De Wever (N-VA) op een gênante manier toen hij per ongeluk in zijn onderbroek in beeld kwam tijdens een online interview op Radio 2. En nu heeft dit ongemakkelijke moment een staart gekregen in een Amsterdams museum, zo weet Het Nieuwsblad. Daar wordt de onderbroek van de Antwerpse burgemeester namelijk getoond in een tentoonstelling over datasporen, de gegevens die we overal digitaal achterlaten.