LIVE. G7-landen willen wereldwijde vaccinatiecampagne steunen - Vaccin van Pfizer kan ook bij minder lage temperaturen bewaard worden

Experten­groep GEMS bezorgd: telewerk wordt steeds minder goed nageleefd

19 februari Het telewerk wordt steeds minder goed nageleefd in ons land. Eind januari was zelfs 30 procent van de gecontroleerde bedrijven niet in orde. Dat blijkt vrijdag uit nieuw advies van de expertengroep GEMS, waarover De Standaard bericht. "Telewerk is niet meer voldoende geïmplementeerd. We moeten dan ook extra maatregelen nemen", is de conclusie van de experten.