LIVE. Fransen jonger dan 55 krijgen Pfizer- of Moderna voor tweede prik - Brussel start met vaccinatie zestigers en risicopatiënten

In de week van 2 tot en met 8 april werden elke dag gemiddeld 253,3 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een lichte daling (-3 procent) in vergelijking met een week geleden. Maar de totale ziekenhuisbezetting blijft hoog. “Bijna alle bedden op intensieve zorg zijn bezet door Covid-patiënten en niet-Covid-patiënten”, verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.