LIVE. Frankrijk stelt regionale verkiezingen drie maanden uit - Nederlandse spoedwet voor avondklok mogelijk vandaag al naar Tweede Kamer

Frankrijk heeft besloten om de regionale verkiezingen drie maanden later, in juni, te houden in verband met de coronapandemie. De spoedwet van de Nederlandse regering over de omstreden avondklok, wordt waarschijnlijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. En Londen gaat in de VN-Veiligheidsraad, die het deze maand voorzit, oproepen om in crisisregio’s het geweld te staken, om ook daar vaccinatiecampagnes te kunnen opstarten. Wereldwijd lopen 160 miljoen mensen het risico om geen vaccin te krijgen vanwege conflicten en politieke instabiliteit. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.