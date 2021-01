LIVE. Frankrijk sluit de grenzen voor reisverkeer buiten de EU - Moderna levert volgende week 20 procent minder vaccins

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Wie één pizza koopt bij Pizza Hut krijgt er gratis twee (!) bij

10:54 Het is Megaweek bij Pizza Hut. Wie in een hele reeks vestigingen één pizza koopt, krijgt er gratis twee bij. De leden van de Facebookgroep Promojagers België raken er niet over uitgepraat en beheerder Gunther Devisch maakt er deze week dan ook zijn tip van voor de lezers van HLN.