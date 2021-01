LIVE. Frank Vandenbroucke: "We vaccineren op ritme van leveringen" - Al 8 miljoen coronatests uitgevoerd in ons land

Molen­berghs: “Niemand durft uit te sluiten dat nieuwe lockdown nodig is”

15:53 Als we niets doen, zullen de besmettingen met de Britse variant in ons land snel en hoog oplopen. Daarvoor waarschuwt professor biostatistiek Geert Molenberghs bij HLN LIVE in reactie op het zorgwekkende nieuwe rapport over de verspreiding van de besmettelijkere variant in België. Volgens Molenberghs moeten er extra maatregelen komen om in tegenoffensief te gaan. “Niemand durft uit te sluiten dat een nieuwe lockdown nodig is”, laat hij zich ontvallen. “Maar we proberen er alles aan te doen dat het niet zover hoeft te komen.”