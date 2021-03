LIVE. Frank Vandenbroucke: “Extra maatregelen noodzakelijk om horeca en scholen volledig te kunnen heropenen”

Film Johan Helden­bergh schittert in trailer van ‘Mijn vader is een saucisse’

7:00 ‘Mijn vader is een saucisse’ is de eerste Vlaamse prent die dit jaar in de zalen te zien zal zijn. De feelgoodfilm, met hoofdrollen voor Johan Heldenbergh (54), Hilde De Baerdemaeker (42) en nieuwkomer Savannah Vandendriessche (12), verschijnt op 19 mei, tenminste als de bioscopen tegen dan weer de deuren mogen openen.