LIVE. Fitnesscentra voeren actie voor heropening - Eerste voorzichtige versoepelingen in woonzorgcentra

Gent Honderd studenten feesten op het Sint-Pieters­plein in Gent, burgemees­ter: “Dit is niet oké”

20:57 Op het Sint-Pietersplein in Gent stonden woensdagavond plots honderd studenten feest te vieren. Er werd volop gedanst op luide muziek. Bij aankomst van de politie liep het merendeel van de feestgangers weg, niemand werd vooralsnog opgepakt. “Het is zwaar voor de studenten, dat weet ik, maar de goede cijfers mogen we nu niet te grabbel gooien”, klinkt het bij Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).