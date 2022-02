LIVE. Explosies nabij Kiev - UGent roept studenten terug uit Rusland - EU verbiedt diverse Russische banken toegang tot betaalsysteem Swift

Wat u moet weten om mee te zijn:

• De Russische strijdkrachten hebben de opdracht hun offensief in Oekraïne uit te breiden. Dat gebeurt omdat Oekraïne niet bereid is om te onderhandelen, zo meldt het Russische ministerie van Defensie in een persbericht.

• In heel Oekraïne werden al luchtaanvallen uitgevoerd, de Russische troepen vielen het land woensdag binnen via drie fronten: via het oosten, via het schiereiland de Krim in het zuiden en via Wit-Rusland in het noorden.