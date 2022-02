LIVE. “Explosies in Kiev en Charkov gemeld” - Wit-Rusland schrapt niet-nucleaire status en maakt weg vrij voor plaatsing Russische kernwapens

Wat u moet weten om mee te zijn:

• Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn gevechten aan de gang. Op de Krim zijn in de nacht van zondag op maandag ook Russische straaljagers opgestegen met als mogelijke doelwitten de Oekraïense hoofdstad Kiev en de steden Mykolaiv, Cherson en Charkov. Daarnaast is een kilometerslange colonne aan militaire voertuigen vanuit het zuiden onderweg in de richting van Kiev, dat nog steeds in Oekraïense handen is. Tot hiertoe vielen de Russen Kiev voornamelijk aan vanuit het noordoosten of noordwesten.

• Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, is dan weer opnieuw volledig onder controle van Oekraïense troepen nadat de Russen er zondagochtend waren binnengevallen. In de loop van de nacht werden daar wel explosies gehoord, net als in Kiev.

• De Russische president Vladimir Poetin heeft zondag zijn militaire leiding opgeroepen om nucleaire “afschrikkingsmiddelen” op scherp te zetten. Poetin rechtvaardigde de beslissing met “de oorlogszuchtige verklaringen van de NAVO” ten aanzien van Rusland. Hij bekritiseerde ook de economische sancties tegen Rusland, die volgens hem “onwettig” zijn.

• Oekraïne heeft intussen ingestemd met vredesonderhandelingen met Rusland. Een Russische en een Oekraïense delegatie zullen elkaar maandagochtend ontmoeten aan de grens tussen Oekraïne en Wit-Rusland. De Oekraïense president Volodimir Zelenski is sceptisch. “Ik geloof niet echt in een uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen”, zei hij in een boodschap.

• De Europese Unie stuurt Oekraïne wapens en munitie. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de unie dat doet. Alle EU-landen sluiten verder hun luchtruim voor Russische vliegtuigen. En de Russische zenders Russia Today en Sputnik worden geweerd omdat ze als spreekbuis voor het Kremlin dienen, hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-buitenlandchef Josep Borrell zondag gemeld.

• België stuurt ook extra wapens naar Oekraïne. Op ‘VTM Nieuws’ had premier De Croo het zondag over in totaal 5.000 automatische geweren - in plaats van de eerder aangekondigde 2.000 - en 200 antitankwapens.