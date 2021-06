LIVE. Experimenteel coronamedicijn van AstraZeneca voldoet niet aan verwachtingen - Jongeren kunnen vanaf nu in Qvax aangeven J&J-vaccin te willen

Motie van wantrouwen tegen Japanse regering op maand van start Olympische Spelen

In Japan heeft de oppositie op ruim een maand van de start van de Olympische Spelen in Tokio een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet van premier Yoshihide Suga. Die motie wordt echter wellicht vandaag in het Lagerhuis met een meerderheid van tafel geveegd door Suga's Liberaal-Democratische Partij (LDP) en de kleinere coalitiepartner Komeito.