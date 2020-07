LIVE. Europese Raad bereikt akkoord - Meer dan 80.000 coronadoden in Brazilië

21 juli 2020

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Er worden volgens Sciensano nu gemiddeld 175 gevallen per dag geregistreerd, ofwel een stijging met 79 procent. Intussen hebben de EU-leiders na vier dagen en nachten onderhandelen een akkoord bereikt over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Volg alle ontwikkelingen hieronder.