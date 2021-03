LIVE. Europese Commissie stelt straks vaccinatiepaspoort voor: volg hier de persconferentie

‘Animal Crossing: New Horizons’ is Nintendo's succesvol­ste game in Europa ooit

11:02 Nintendo heeft in een jaar tijd in Europa ruim 7 miljoen exemplaren van ‘Animal Crossing: New Horizons’ verkocht. Dat maakt de Switch-game de meest succesvolle Nintendo-titel in Europa ooit. Van geen ander Nintendo-spel werden in een jaar zoveel exemplaren verkocht.