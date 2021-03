LIVE. Europese Commissie erkent fouten EU bij bestellen vaccins

Vrouwen hard aangepakt door politie bij wake voor vermoorde Sarah (33), ook Kate Middleton daagt op

8:18 Een herdenking voor de vermoorde Sarah Everard (33) in Londen is gisterenavond ontsierd door een stevig politieoptreden. Agenten leidden verschillende vrouwen hardhandig weg omdat ze in hun ogen de coronaregels overtraden. De verontwaardiging is groot, net omdat de hoofdverdachte in deze trieste zaak een politieman is. Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden “onacceptabel”. Een opvallende verschijning op de herdenking was Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William.