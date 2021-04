LIVE. Europees Parlement keurt coronapaspoort goed - Eerstelijnszorg wil gedetailleerde informatie over wie zich niet laat vaccineren

Brussel Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

12:58 Een Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) - bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ - kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.