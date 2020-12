LIVE. Europees Geneesmiddelenagentschap geeft groen licht voor Pfizervaccin - België verlengt inreisverbod passagiers uit VK met 24 uur

Ons land heeft uit voorzorg om middernacht de grenzen gesloten voor al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk in verband met de mutatie van het coronavirus die daar is ontdekt. Intussen remt de stijging in het aantal coronabesmettingen in ons land licht af, terwijl ook het aantal ziekenhuisopnames lichtjes daalt. Het Overlegcomité oordeelde vrijdag dat er van versoepelde maatregelen echter nog geen sprake kan zijn. Integendeel: er zal strenger worden toegezien op de coronaregels die momenteel van kracht zijn. Volg hier alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.