LIVE. Europees Geneesmiddelenagentschap beslist op 21 december over goedkeuring coronavaccin Pfizer - Von der Leyen: “Eerste Europeanen worden nog dit jaar gevaccineerd”

Het gemiddelde aantal besmettingen is met 6 procent gestegen tot gemiddeld 2.273,9 per dag, blijkt deze ochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De twee andere belangrijkste indicatoren staan wel nog altijd op groen: zowel het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens daalden. Het aantal nieuwe besmettingen groeit intussen in alle Vlaamse provincies, behalve Vlaams-Brabant. Nederland is sinds middernacht in lockdown gegaan tot 19 januari, Duitsland gaat vanaf morgen opnieuw in een strengere lockdown tot zeker 10 januari. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.