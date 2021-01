LIVE. "Europa moet meer doen om Britse virusvariant onder controle te krijgen” - Voor tweede dag op rij recordaantal doden in VS

Instagram kende afgelopen jaar explosieve groei in België

6 januari In het coronajaar 2020 moesten we noodgedwongen veel contacten met vrienden en familie onderhouden via sociale media. Uit cijfers van analysebureau NapoleonCat blijkt dat vooral Instagram daar de vruchten van plukte. De app kende met 1,185 miljoen nieuwe gebruikers een groei van iets meer dan 33 procent. Toch blijft Facebook met bijna 8,5 miljoen gebruikers nog steeds ruimschoots de grootste sociaalnetwerksite in België.