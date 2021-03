LIVE. Europa krijgt komende twee weken 4 miljoen vaccins extra - Miljoenste vaccinatie geregistreerd

We mogen sinds maandag buiten weer met 10 personen samen zijn. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen afgelopen vrijdag beslist. Ook is besloten dat de horeca open mag vanaf 1 mei. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.