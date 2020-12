LIVE. Europa koopt nog eens 100 miljoen doses Pfizervaccin - Britse coronacijfers bereiken recordhoogte

Deze Vlamingen fungeerden als proefko­nijn voor het coronavac­cin en weten als één van de enigen hoe het voelt om gevacci­neerd te zijn

17:22 De ‘officiële’ eerste prik was voor Jos Hermans, en de komende maanden zijn ook wij aan de beurt. Maar een handjevol Vlamingen kréég intussen al twee dosissen van het coronavaccin: zij die hun lichaam ten dienste van de wetenschap stelden, en zich opgaven als proefkonijn. Glenn Geeroms en Johan Stoefs weten al hoe het voelt om gevaccineerd te zijn. “Soms is het moeilijk om voorzichtig te blijven, terwijl je wéét dat er iets in je lichaam zit dat je beschermt. Maar we moeten solidair zijn, dus blijven we dat masker dragen en onze handen ontsmetten.”