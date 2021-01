LIVE. EU wil zones met veel besmettingen ‘donkerrood' inkleuren - Onderwijsexpert Dirk Van Damme pleit voor sluiting scholen: “Beter korte pijn”

Opnieuw protest in Nederland: politie zet traangas en waterkanon in, winkels geplunderd in Eindhoven

24 januari In Nederland is het op verschillende plaatsen opnieuw onrustig door betogers die zich verzetten tegen het coronabeleid, waaronder de avondklok die gisteren is ingegaan. De politie heeft het Museumplein in Amsterdam ontruimd met een waterkanon en meer dan 100 mensen aangehouden. Ook in Eindhoven liep het uit de hand. Urenlang vlogen de stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen door de lucht. De politie zette traangas in en hield minstens dertig mensen aan. De burgemeesters van beide steden hebben demonstraties verboden.