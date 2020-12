LIVE. EU roept alle lidstaten op tot avondklok en langere kerstvakantie

Leuven Leuvense politie betrapt snelheids­dui­vels: met 117 per uur in bebouwde kom en 92 in zone 30

13:57 In november controleerde de Leuvense politie weer op verschillende locaties de snelheid van weggebruikers. Verschillende bestuurders maakten het wel erg bont: zo werd een snelheidsduivel betrapt met 117 per uur in een zone 50 en iemand die met 92 per uur in de Eenmeilaan reed, waar 30 per uur toegelaten is.