LIVE. EU heropent binnenkort grenzen voor Israëlische toeristen - Na VS wil ook EU praten over opzijschuiven patenten coronavaccins

Conflict over visserij bereikt kookpunt: Franse vissers proteste­ren bij Jersey, VK stuurt marinesche­pen

13:35 Een flottielje Franse vissersboten is naar het eiland Jersey gevaren om actie te voeren tegen nieuwe Britse voorwaarden om bij de Kanaaleilanden te vissen. Vooraf werd gevreesd voor een havenblokkade, maar zo ver is het nog niet gekomen. De Britse premier Boris Johnson heeft twee patrouilleschepen van de marine gestuurd om de situatie in de gaten te houden. Inmiddels heeft ook Frankrijk een kleine patrouilleboot naar Jersey gestuurd.