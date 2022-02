LIVE. “EU gooit 55 miljoen coronavaccins weg”

Het Overlegcomité heeft vorige week besloten per 18 februari over te schakelen op de oranje fase van de coronabarometer. Die terugschakeling betekent onder meer heropening van het nachtleven en dat er geen sluitingsuur meer is voor de horeca. Ook de mondmaskerplicht wordt dan versoepeld. Lees alle ontwikkelingen en beslissingen van het Overlegcomité in onze liveblog.