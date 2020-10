LIVE. Enkel Limburg nog op niveau 3 in barometer - Code oranje in het onderwijs, maar alle leerlingen voltijds naar school - Nieuwe samenstelling voor Celeval

Celebrities ‘The Big Lebowski’-ac­teur Jeff Bridges lijdt aan lymfeklier­kan­ker

7:05 Slecht nieuws voor Jeff Bridges (70). De acteur, onder meer bekend van zijn rol in de film ‘The Big Lebowski’, liet via Twitter weten dat hij lijdt aan de ziekte van Hodgkin, oftewel lymfeklierkanker. Bridges is ondanks deze zware dobber positief gestemd over zijn herstel.