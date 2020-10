LIVE. Enkel Limburg nog op niveau 3 in barometer - Code oranje in het onderwijs, maar alle leerlingen voltijds naar school - Nederlandse experts willen scholen twee weken sluiten

Luikse Col­ruyt-ge­rant (36) die positief testte op corona is overleden

19 oktober Een gerant van een Colruyt-supermarkt in Amay (provincie Luik) is zaterdag overleden op 36-jarige leeftijd. De oorzaak van het overlijden was gisteren nog niet bekend, feit is wel dat Emidio D’Elia begin oktober positief testte op het coronavirus.