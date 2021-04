LIVE. EMA ziet bloedklonters als zeer zeldzame bijwerking Johnson & Johnson-vaccin, maar voordelen blijven opwegen tegen mogelijke risico’s

Kremlin klaagt over "massale an­ti-Russische psychose" in Westen

15:34 Het Kremlin heeft in verband met zijn vele internationale conflicten zijn beklag gedaan over een "massale anti-Russische psychose" in talrijke landen. "Tussen Moskou en een reeks staten treedt de jongste tijd een zekere spanning op", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dinsdag volgens het Russische staatspersbureau Tass.