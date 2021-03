LIVE. EMA over AstraZeneca-vaccin: “Voordelen wegen voorlopig nog op tegen mogelijke nadelen” - 20 procent genodigden weigert vaccin in Maasmechelen

Jongetje (2) verliest zijn Buzz Lightyear op het vliegtuig, grondafhan­de­laar bezorgt speeltje in magisch pakket terug aan kind

12:24 Toen een grondafhandelaar uit Arkansas onlangs een achtergelaten Buzz Lightyear vond op een vliegtuig, ging hij wel heel ver om het kindje dat het speeltje was vergeten te herenigen met de ruimtevaarder. Hagen (2) was dolblij toen hij een magische doos ontving met daarin zijn verloren gewaande Buzz, een brief over diens grootse ‘missie’ en foto’s van het avontuur dat hij had beleefd. Ja, luchthavenmedewerker Jason ging echt to infinity and beyond voor dit jongetje.