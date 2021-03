LIVE. EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca - Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Brazilië

Welshe studie: “Restau­rants, supermark­ten en fitnesscen­tra lijken risico op coronabe­smet­ting niet te vergroten”

17 maart Het is niet in de supermarkt, op restaurant of in het fitnesscentrum dat we een verhoogd risico lopen op een besmetting met Covid-19. Dat valt af te leiden uit een nieuwe studie van Public Health Wales, de Welshe Sciensano, op basis van een online enquête, die bij 2.820 respondenten peilde naar de risicofactoren binnen een gemeenschap.