LIVE. EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca - MIVB vervoert Brusselaars gratis naar de vaccinatiecentra

Showbizz Allison Scott geeft alle details over “de grote fout” van haar man Sean Dhondt: “Hij wil heel graag dat het weer goedkomt tussen ons”

10:23 Allison Scott (31), de vrouw van Sean Dhondt (37) reageerde woensdagavond in ‘Kat Zonder Grenzen’ voor het eerst op de zaak-Eveline. Ze is vernederd door haar beste vriend. Bedrogen door de man die ze al 11 jaar vertrouwt. Of hun huwelijk het schandaal overleeft? “Ik weet nog niet of we samenblijven. We nemen nu apart de tijd. Ik om mezelf terug te vinden, hij om te veranderen. Sean moet volwassen worden, dat zéker.”