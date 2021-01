LIVE. Elf nieuwe besmettingen met Zuid-Afrikaanse variant in Oostende - Britse variant te dominant: “Verder testen is zinloos”

Hoopvol nieuws uit Israël: “Geen enkele ernstige infectie gemeld bij wie twee doses Pfi­zer-vac­cin kreeg”

10:47 Het vaccin van BioNTech/Pfizer lijkt niet alleen zeer effectief te zijn in studies, maar ook in de praktijk. Israël is het land dat al het grootste deel van zijn bevolking heeft ingeënt en daar blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat amper 0,01 procent van een grote groep mensen die de vereiste twee doses kreeg, meer dan een week later besmet was met Covid-19. Het ging ook telkens om een milde vorm. Niemand werd ernstig ziek.