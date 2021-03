LIVE. Elf meldingen over bloedstolling of tromboses in België na AstraZeneca-vaccinatie, vijf gelden als “ernstige bijwerking”

Onthutsen­de ontdekking in Florida: politie redt meer dan 40 pitbulls uit circuit van hondenge­vech­ten

De politie van Daytona Beach in Florida heeft 42 pitbulls, waaronder ook puppy's en vele dieren die onder het bloed en de littekens zaten, gered uit het circuit van hondengevechten. De politie meldt dat honden in hun eigen uitwerpselen zaten in kleine kooien, andere viervoeters hingen aan zware kettingen, terwijl ze halsbanden droegen die zo krap waren dat ze van de nek moesten afgeknipt worden.