LIVE. Eerste vaccins in VS klaar voor distributie - ‘Duitsland uiterlijk woensdag in harde lockdown’

Het gemiddelde aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft boven de 2.000 liggen, op 2.176. Dat is nog slechts een daling van 1 procent, zo blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In de Verenigde Staten overleden 3.309 coronapatiënten in 24 uur tijd, dat is de dodelijkste dag in het land sinds de start van de pandemie. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.