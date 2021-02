LIVE. Eerste vaccinaties van mensen met een handicap zijn gestart

Texaanse burgemees­ter treedt af na ondoordach­te Facebook­post over extreem weer: “Zwem of verzuip!”

7:53 De burgemeester van een kleine stad in de Amerikaanse staat Texas is opgestapt nadat hij ophef veroorzaakte met een ondoordachte Facebookpost. Tim Boyd, inmiddels oud-burgemeester van Colorado City, schreef dat de inwoners van zijn stad “niet zo moeten zeuren” over de strenge vorst. Dat meldt NBC News.