LIVE. Eerste resultaten Schotse vaccinatiecampange: “Vaccin AstraZeneca spectaculair succesvol bij ouderen” - 65-plussers vanaf 22 of 29 maart aan de beurt

IN BEELD. Tien geredde orang-oe­tans weer vrijgela­ten in het wild, voor het eerst sinds de coronapan­de­mie begon

14:22 Zestien jaar geleden maakte orang-oetan Nenuah deel uit van een ziekmakend schouwspel voor toeristen, waarbij apen met bokshandschoenen en in een onozel broekje tegen elkaar moeten vechten. Afgelopen week was ze één van tien geredde orang-oetans die na een lange rehabilitatie en intens leerprogramma hun vrijheid terugkregen. Na een stevige tocht te land, ter zee en in de lucht werden de dieren vrijgelaten in het wild, in de bossen van Borneo.