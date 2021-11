LIVE. Eerste omikrongevallen vastgesteld in Canada

Migratie EU-landen houden spoedverga­de­ring in Calais over migratie­kwes­tie: “Samenwer­king in de strijd tegen mensensmok­ke­laars”

In de Noord-Franse havenstad Calais is zondag een Europees overleg begonnen. De EU-landen zullen het hebben over de manier waarop voorkomen kan worden dat nog meer mensen het leven laten wanneer ze illegaal het Kanaal proberen over te steken om Groot-Brittannië te bereiken. De vergadering werd gepland nadat woensdag 27 mensen bij zo’n overtocht verdronken.

