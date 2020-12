LIVE. Eerste lading vaccins onderweg van UZ Leuven naar drie Belgische woonzorgcentra

Sp.a en Groen willen dat 30 kilometer per uur de norm wordt in bebouwde kom in Vlaanderen

27 december Vlaams Parlementsleden Annick Lambrecht (sp.a) en Stijn Bex (Groen) willen van elke bebouwde kom in Vlaanderen een zone 30 maken. In een voorstel van decreet dat ze samen indienen, wordt van een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom de algemene regel gemaakt, al kan daar wel nog van worden afgeweken wanneer het veilig genoeg is. Dat kondigen ze aan in De Zondag.