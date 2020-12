LIVE. Eerste lading vaccins aangekomen in Belgische woonzorgcentra, om 11 uur krijgt Jos Hermans (96) als eerste Vlaming inenting tegen Covid-19

Israël wil kwart bevolking vaccineren in maand tijd: "Tegen maart geen coronado­den meer”

27 december Israël is vandaag zijn derde lockdown ingegaan. Het land gaat voor minstens veertien dagen op slot om de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Maar er is ook goed nieuws, in de vorm van een supersnelle vaccinatiecampagne die vorige week van start ging. In een maand tijd wil de regering een kwart van de 9 miljoen zielen tellende bevolking ingeënt hebben. “Deze strategie kan ervoor zorgen dat we tegen maart geen coronadoden meer hebben”, aldus wetenschapper Eran Segal van het Israëlische Weizmann Instituut.