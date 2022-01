LIVE. Eerste geval van subvariant BA.3 ontdekt in ons land

Advocate van 12-jarige jongen die agent neerstak: “Hij is enorm aangesla­gen”

De 12-jarige jongen die een wijkagent in Peer met een mes in de rug stak nabij het Agnetencollege, is voorlopig voor drie maanden in een halfopen jeugdinstelling geplaatst. Dat heeft de jeugdrechter vanmiddag in Hasselt bepaald, bevestigt zijn advocate Eylem Turan. Volgens de advocate is de jongen “enorm aangeslagen” na de feiten. Zijn 17-jarige broer is intussen terug vrij, meldt zijn advocaat. Hij stond al onder toezicht van een jeugdrechter en zal nu intensievere begeleiding krijgen.

18:33