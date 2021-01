LIVE. Eerste coronadode in China in acht maanden

Uit een in het Staatsblad gepubliceerd ministerieel besluit blijkt dat alle geldende coronamaatregelen verlengd worden tot 1 maart. Ons land bereidt zich ondertussen voor op een massale vaccinatiecampagne. Intussen is in China is voor het eerst in acht maanden tijd opnieuw een persoon overleden aan Covid-19. Dat hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten vandaag bekendgemaakt. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.