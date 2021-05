LIVE. Eerste beslissingen Overlegcomité: resem versoepelingen vanaf 9 juni

Eigenaar Suezkanaal wil deel van waterweg verbreden na Ever Gi­ven-opstrop­ping

13:48 De eigenaar en exploitant van het Suezkanaal wil het zuidelijke deel van de vaarroute verbreden. Dat maakte de voorzitter van het staatsbedrijf dinsdag bekend in een toespraak op televisie. Eerder dit jaar ontstond een dagenlange blokkade in het zuidelijke deel van het Suezkanaal doordat het containerschip Ever Given overdwars was komen vast te zitten.